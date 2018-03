Salisbury is al twee weken in de ban van de aanslag met zenuwgas: "De Koude Oorlog? Die is nooit echt afgelopen. Dit is het bewijs" Hoe reageren de inwoners van Salisbury op de zenuwgasaanslag van twee weken geleden? Patrick van IJzendoorn

20 maart 2018

16u39 0 In Salisbury is het stil op straat na de aanslag met zenuwgas op de Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter. Maar de inwoners laten zich niet bang maken en de harde houding van May tegen Poetin krijgt steun.

"De Koude Oorlog? Die is nooit echt afgelopen maar op een andere, onzichtbare wijze doorgegaan. Dit is het bewijs." Oud-militair Ray Rodde wijst op het besneeuwde bankje waar de Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter Yulia twee weken geleden het bewustzijn verloren.



"Ik benijd Theresa May niet. Ze heeft al zorgen genoeg met Brexit en nu dit. Het toont aan hoe kwetsbaar we zijn. De Russen zijn tot veel meer in staat als ze willen", vervolgt Rodde, die als jonge soldaat belast was met het bewaken van Rudolf Hess in de Berlijnse Spandau-gevangenis.

HLN