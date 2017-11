Sahar viel 40 kilo af en onderging 50 operaties om op Angelina Jolie te lijken. Het (voorlopige) resultaat is schrikbarend Tom Tates

Bron: AD 0 Instagram Sahar Tabar, e en jonge vrouw uit de Iraanse hoofdstad Teheran, heeft één belangrijk levensdoel: zo snel mogelijk lijken op Hollywoodactrice Angelina Jolie. Na maar liefst 50 schoonheidsoperaties begint het uiterlijk van de 40 kilo afgevallen Tabar dat van de Amerikaanse filmster al iets te benaderen.

De reacties op de foto's die Sahar Tabar deelt zijn vooral negatief. Menigeen vindt haar transformatie, die begin dit jaar begon, angstaanjagend en totaal mislukt. "Een zombie", merkt iemand op. Weer een ander: "Doodzonde! Dit is onmenselijk." Op haar Instagram, inmiddels al 270.000 volgers, zijn ook vriendelijkere opmerkingen te vinden zoals 'mooi, je begint inderdaad al aardig op Angelina te lijken'.



Twintiger Sahar Tabar liet, afgaande op de soms gephotoshopte kiekjes die ze de afgelopen tijd postte, haar lippen met fillers vergroten, haar gebit aanpassen, haar neus verkleinen en puntiger maken en haar jukbeenderen en kaaklijn aanpassen. Voorlopig wil ze nog doorgaan met plastische chirurgie om uiteindelijk voor de volle honderd procent op Jolie (42) te lijken. Haar volgers vragen zich af of die wens gezond is. "Je ziet er ziekelijk en lijkbleek uit", waarschuwt iemand.

AP De echte Angelina Jolie

Eerder dit jaar, voor de metamorfose

