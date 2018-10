Sagrada Familia krijgt na meer dan 130 jaar bouwen zowaar een bouwvergunning ADN

18 oktober 2018

11u50

De beroemdste kerk in aanbouw, de Sagrada Familia in Barcelona, heeft na meer dan 130 jaar bouwen daar ook toestemming van de gemeente voor.

Burgemeester Ada Colau van de stad heeft met de kerk een akkoord gesloten dat de bouw van het architectonisch uitzonderlijke bouwwerk regulariseert. Ze spreekt vandaag van een historische dag voor Barcelona.



De kerk betaalt voor de vergunning over de komende tien jaar verspreid 36 miljoen euro aan de gemeente. Dat geld gaat naar verbetering van het openbaar vervoer rond de basiliek, die is ontworpen door Antoni Gaudí (1852-1926). De eerste steen werd in 1882 gelegd. Volgens de jongste plannen moet de kerk in 2026 af zijn.