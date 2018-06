Safaa (18) wilde bloedbad aanrichten in Londen met volledig vrouwelijke IS-cel Karen Van Eyken

Een Britse tiener is schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag in Londen. Samen met haar moeder en zus vormde Safaa Boular een vrouwelijke terroristische cel die dood en vernieling wilde zaaien onder de 'ongelovigen'.

Safaa kwam online in contact met IS-rekruteerder Naweed Hussain (30) toen ze zestien jaar oud was. Na drie maanden chatten verklaarden ze elkaar de liefde.

Safaa wilde oorspronkelijk naar Syrië gaan om daar met Hussain te trouwen en vervolgens een zelfmoordaanslag uit te voeren. Maar die plannen gingen niet door omdat het meisje door de grenspolitie werd tegengehouden.

Barack Obama

Het koppel besefte dat ze elkaar wellicht nooit zouden ontmoeten maar de geliefden bleven samen fantaseren over een terroristische aanval. Ze wisselden extremistisch materiaal uit en droomden ervan om Barack Obama te vermoorden. Ze spraken ook over een bloedbad met wapens en granaten aan het British Museum in hartje Londen.

Nadat Hussain in Syrië was gesneuveld, vertelde Safaa aan een undercoveragent van de Britse inlichtingendienst MI5 dat ze van plan was om de aanslag uit te voeren zodat net zoals haar man een martelaar kon worden.

Toen ze werd aangeklaagd wegens terrorisme, schoof ze de aanslagplannen door naar haar oudere zus Rizlaine en hun moeder Mina Dich. Het duo deed een uitgebreide prospectie naar mogelijke doelwitten en ging over tot de aankoop van messen in een supermarkt. Die avond werden moeder en dochter tijdens een politieraid gearresteerd.

In de beklaagdenbank zag Safaa eruit als een typische tiener. Ze had haar strikt islamitische klederdracht ingeruild voor een topje en kokerrok.

Ze verklaarde aan de juryleden dat ze het juk van de religie had afgegooid nadat ze met andere jonge mensen achter de tralies had gesproken. Ze zei dat ze niet snapte hoe ze vroeger onbewogen naar IS-video's kon kijken.

Maar de politie claimde dat Safaa gewoon verderging met haar aanslagplannen, ook al werd ze de afgelopen jaren begeleid door de sociale diensten en een deradicaliseringsambtenaar.

Hoewel ze door haar advocaat als slachtoffer werd geportretteerd, concludeerde de jury dat ze dé sleutelfiguur was in deze hele trieste saga.

"Als we haar niet hadden opgepakt en op het juiste moment ingegrepen, dan zou ze zonder twijfel hier in Londen een bloedbad hebben aangericht", concludeerde het hoofd van de Britse antiterreureenheid Dean Haydon.

Alle betrokken vrouwen kennen weldra hun straf.