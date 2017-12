Saakasjvili gaat in hongerstaking tegen nieuwe arrestatie TT

Bron: Belga 0 REUTERS Saakasjvili eerder deze week in Kiev. De voormalige Georgische president Micheil Saakasjvili is in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn arrestatie door de Oekraïense politie. Hij wordt ervan verdacht mensen aan te zetten tot een staatsgreep tegen het regime in Kiev, zo zegt zijn advocaat.

De voormalige Georgische president, en tegenwoordig Oekraïens oppositielid, werd gisteren opnieuw opgepakt in Kiev. De 49-jarige Saakasjvili werd overgebracht naar een detentiecentrum. Procureur-generaal Joeri Loetsenko heeft hem intussen in verdenking gesteld voor het aanzetten tot een staatsgreep, zo bevestigt zijn advocaat.

Saakasjvili zou op het Majdanplein, waar momenteel geprotesteerd wordt tegen het beleid van huidige president Petro Porosjenko, mensen hebben aangespoord om tot een staatsgreep over te gaan. Hij zou daarbij ook steun gekregen hebben van Rusland. Maar de advocaat van Saakasjvili verwerpt de "valse beschuldigingen".

AP De politie kwam deze week massaal tussenbeide in Kiev tegen aanhangers van Saakasjvili.

"Hongerstaking van onbepaalde duur"

Een bondgenoot van Saakasjvili heeft via de sociale media laten weten dat de staatloze politicus met een hongerstaking "van onbepaalde duur" is begonnen uit protest tegen zijn arrestatie. Daarnaast zijn er ook heel wat aanhangers die aan de gevangenis protesteren en om zijn vrijlating vragen.

Saakasjvili werd dinsdag een eerste keer opgepakt na een doorzoeking van zijn woning in Kiev. Maar hij werd niet veel later door zijn aanhangers bevrijd uit het politiebusje dat hem naar de cel moest brengen. Daarna werd er een arrestatiebevel tegen hem uitgeschreven.

Rozenrevolutie

Saakasjvili, boegbeeld van de Rozenrevolutie in Georgië, is een fervente tegenstander geworden van zijn vroegere studiemakker, de Oekraïense president Petro Porosjenko, die hem in juli zijn twee jaar eerder verleende Oekraïense nationaliteit ontnam. Dat gebeurde na een steekspelletje waarbij beiden elkaar van corruptie beschuldigden.