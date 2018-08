Ryanair vraagt bemiddeling terwijl Ierse piloten vijfde stakingsdag aankondigen kg

03 augustus 2018

14u30

Bron: Belga 0 De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft vandaag bemiddeling gevraagd voor het conflict met Ierse piloten, die voor de vierde dag deze zomer het werk neergelegd hebben en van plan zijn om hun actie voort te zetten.

In een persbericht laat Ryanair weten dat vandaag 24 vluchten van of naar Ierland geannuleerd zijn, op de 300 geplande vluchten. Dat heeft een impact op 3.500 passagiers.



Ryanair zegt al twee keer samengezeten te hebben met de Ierse vakbond Forsa, zonder resultaat. De piloten hebben donderdagavond te kennen gegeven dat er op vrijdag 10 augustus een vijfde stakingsdag komt. Op die dag zullen ook Belgische en Zweedse Ryanair-piloten staken. Hun collega's in Duitsland en Nederland overwegen om zich aan te sluiten bij de actie.