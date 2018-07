Ryanair verkleint vloot in Dublin na stakingen Ierse piloten: 300 banen bedreigd ADN

Bron: Belga 0 De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn in Dublin gebaseerde vloot met 20 procent verkleinen, vanwege de recente stakingen van de Ierse piloten en de snelle groei van de Poolse activiteiten. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Driehonderd banen zouden bedreigd zijn.

De stakingen van de piloten in Ierland hebben gezorgd voor een daling van het aantal boekingen. Daarnaast wil de maatschappij "prioriteit geven aan haar charteractiviteiten in Polen". De Poolse afdeling zal meer dan 10 vliegtuigen ter beschikking stellen aan Poolse touroperators, wat een verdubbeling is van de 5 toestellen die deze zomer ter beschikking worden gesteld.

Door de vermindering zou Ryanair nog slechts 24 vliegtuigen hebben in Dublin, tegenover 30 vandaag. Dat kan leiden tot het verdwijnen van 300 banen: 100 piloten en 200 cabinepersoneelsleden.