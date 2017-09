Ryanair verduidelijkt rechten van getroffen reizigers kv

Bron: Belga 2 REUTERS De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair heeft zich vandaag geschikt naar oproepen van de Ierse en de Britse luchtvaartautoriteit om haar klanten meer duidelijkheid te geven over hun rechten bij geannuleerde vluchten. Daarbij hoort ook de mogelijkheid tot omboeken naar vluchten van concurrenten als easyJet, Eurowings en Vueling, en de mogelijkheid om extra kosten door de annuleringen terugbetaald te krijgen.

Ryanair zal naar eigen zeggen alle getroffen klanten (het gaat om zowat 725.000 reizigers) een e-mail sturen met daarin hun rechten op een rijtje.

Terugbetaling of omboeking

De budgetvlieger herhaalt dat de passagiers kunnen kiezen tussen een terugbetaling van hun vlucht (ook van hun terugvlucht als de geschrapte vlucht de heenvlucht is) en een omboeking. Voor omboekingen wordt er eerst gekeken naar een andere Ryanair-vlucht op dezelfde route of vanop een nabijgelegen luchthaven. Als die opties niet beschikbaar zijn op dezelfde dag of de dag nadien, wordt gekeken of de reiziger meekan op een vlucht van andere maatschappijen, of dat hij op nog een andere manier op zijn bestemming kan geraken. Reizigers kunnen bovendien de extra kosten die het gevolg zijn van de vluchtannuleringen, verhalen op Ryanair.

Extra schadevegoedingen

Volgens Europese regels kunnen passagiers ook een extra schadevergoeding krijgen, als hun vlucht minder dan twee weken voor vertrek werd geschrapt. De bon die de passagiers krijgen van Ryanair, staat daar volledig los van, zo benadrukt consumentenorganisatie Test-Aankoop vrijdag nog eens.

Blunder

Ryanair kondigde midden september aan 2.100 vluchten te schrappen tot eind oktober. Die beslissing trof 315.000 passagiers. Donderdag volgde de boodschap dat tijdens het winterseizoen nog eens 18.000 vluchten worden geschrapt, met gevolgen voor 400.000 reizigers. De maatschappij heeft naar eigen zeggen geblunderd met de vakantieplanning van piloten.

De Britse luchtvaartautoriteit CAA beschuldigde Ryanair van "voortdurende misleiding" van de getroffenen over hun rechten. Michael O'Leary, de topman van de budgetvlieger, had eerder verklaard dat Ryanair niet verplicht was passagiers om te boeken naar andere luchtvaartmaatschappijen.

"Het lijkt erop dat Ryanair nu heeft gecapituleerd," reageerde de CAA kort na de communicatie van Ryanair.