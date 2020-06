Ryanair vecht Europees groen licht voor staatssteun Lufthansa aan: “Concurrentie verstoord” YV

25 juni 2020

12u55

Bron: Belga 0 Het groen licht van de Europese Commissie voor de Duitse staatssteun voor luchtvaartmaatschappij Lufthansa stuit op verzet van Ryanair. De Ierse lagekostenmaatschappij meent dat de concurrentie wordt verstoord en stapt naar het Europese Hof van Justitie, zo maakte het bedrijf donderdag bekend.

“Tot nu toe hebben we beroep aangetekend tegen alle beslissingen van de Europese Commissie waarbij staatssteun voor luchtvaartmaatschappijen wordt goedgekeurd en dat geldt ook voor het groene licht voor Lufthansa”, zo verklaarde directeur juridische zaken Juliusz Komorek. “We gaan in beroep van zodra de integrale beslissing wordt gepubliceerd.”

De Commissie deelde donderdagochtend mee dat ze instemt met het reddingsplan van de Duitse regering voor Lufthansa, dat zwaar is getroffen door de impact van de coronacrisis. In ruil voor het steunpakket van 6 miljard euro neemt de staat een belang van 20 procent in de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa.

Weinig compensaties

Komorek vindt dat de Commissie weinig compensaties heeft gevraagd voor de goedkeuring van het steunpakket van in totaal 9 miljard euro. Lufthansa moet slots op de luchthavens van Frankfurt en München van de hand doen. “En het reddingsplan gaat veel verder dan het loutere oplossen van een liquiditeitsprobleem”, betoogde hij. “Liquiditeitsproblemen bij luchtvaartmaatschappijen zijn de enige denkbare rechtvaardiging voor staatssteun in de huidige crisis”, aldus de directeur.

De aandeelhouders van Lufthansa moeten de operatie nog goedkeuren. Later donderdag vindt een algemene vergadering plaats. De grootste aandeelhouder, Heinz Hermann Thiele, liet intussen wel verstaan dat hij zal instemmen met het plan.