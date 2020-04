Ryanair-topman: “Businessmodel valt in duigen als we middelste stoel leeg moeten laten” ttr

Bron: The Guardian 0 De toestellen van Ryanair zullen de lucht niet ingaan als de Ierse luchtvaartmaatschappij wordt gedwongen om de middelste stoel leeg te laten tijdens vluchten. Dat zegt Ryanair-topman Michael O’Leary aan de Britse krant The Guardian. “We doen niet mee aan die idiote afstandsregels tijdens een vlucht”, aldus O’Leary.

Als de Ierse regering aandringt om de middelste stoel tijdens een vlucht leeg te laten, dan valt het businessmodel in duigen, verduidelijkte O’Leary. “Als die beperking wordt opgelegd, dan moet de regering maar betalen voor al die stoelen die we leeg moeten laten”. Volgens O’Leary zijn er andere maatregelen mogelijk, zoals passagiers verplichten om mondmaskers te dragen tijdens vliegreizen of hun temperatuur op de luchthaven te controleren.

Ryanair vervoerde vorig jaar meer dan 153 miljoen reizigers. Dat leverde de maatschappij de titel van de grootste luchtvaartgroep van Europa inzake passagiers op. De bezettingsgraad over het volledige jaar bedroeg volgens Ryanair toen 96 procent. O’Leary wil optimistisch blijven over de toekomst. “Tegen de zomer van 2021 zal er een terugkeer zijn van de normale passagiersaantallen, op voorwaarde dat er tegen dan een vaccin tegen Covid-19 is ontwikkeld”, klinkt het.

De internationale luchtvaartorganisatie IATA voorspelde enorme verliezen voor de luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de coronacrisis. In totaal zou het gaan om een omzetverlies van 314 miljard dollar (omgerekend zo’n 290 miljard euro) dit jaar. IATA zei eerder deze week dat alle regels die ontworpen zijn om de besmetting in de lucht te minimaliseren tijdelijk een einde zouden maken aan goedkope vliegreizen. Sommige luchtvaartmaatschappijen zouden gedwongen worden om de prijzen met 50 procent te verhogen om een faillissement te vermijden.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het luchtvaartverkeer met 70 procent gedaald. De sector verwacht slechts een heel traag herstel, onder meer door aarzeling bij de consument om opnieuw het vliegtuig te nemen en door de economische recessie.

