Ryanair sluit basis in Frankfurt nadat piloten loonsverlaging weigeren ISA

22 juli 2020

16u13

Bron: Belga 0 De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat in de herfst haar basis in de Duitse luchthaven Frankfurt-Hahn sluiten nadat de piloten geweigerd hebben om akkoord te gaan met een loonsverlaging. Ook andere basissen in Duitsland zullen gesloten worden.

Ryanair voert een herstructureringsplan door dat voorziet in het schrappen van 3.000 banen om de coronacrisis het hoofd te bieden. De lagekostenmaatschappij had aan de piloten, net zoals in België, voorgesteld om gedurende vier jaar 20 procent van hun loon in te leveren, maar pilotenvakbond Vereinigung Cockpit (VC) verwierp dat plan.

“VC heeft gestemd voor het schrappen van banen en het sluiten van basissen terwijl ze alle banen hadden kunnen behouden”, zegt Ryanair in een memo naar de Duitse piloten.

De maatschappij liet niet weten hoeveel banen bedreigd zijn door de sluiting van de basis in Frankfurt, die op 1 november van kracht wordt. In de winter zullen waarschijnlijk ook de basissen in Berlin Tegel en in Düsseldorf-Weeze sluiten, klinkt het nog. Volgens VC zijn tot 170 banen bij de piloten bedreigd.

VC reageert in een persbericht dat de voorstellen van Ryanair schadelijk waren voor de werkomstandigheden van de piloten en stelt dat de garanties voor het behoud van banen niet voldoende waren.

Volgens vakbond Verdi zijn door de sluitingen ook de banen van 350 van de 1.000 stewards en stewardessen van Ryanair-dochter Malta Air in Duitsland getroffen.

De Britse piloten stemden wel in met een loonsverlaging. Van de 330 bedreigde banen zouden er zo 260 gered worden. In België wil Ryanair meer dan 80 mensen ontslaan nadat gesprekken met de vakbonden vastliepen.