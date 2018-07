Ryanair schrapt onverwacht nog vluchten, Vlaams gezin vast in Italië Ken Van Beversluys

25 juli 2018

14u20

Bron: VTM Nieuws 1 De staking van het cabinepersoneel van Ryanair treft nog meer reizigers dan gedacht. Ryanair had in ons land preventief al bijna honderd vluchten geschrapt voor vandaag en morgen, maar het blijken er nog meer.

Ook in het buitenland zitten toeristen vast. Sien Vanbeselaere is met haar gezin gestrand op de luchthaven van Brindisi in Zuid-Italië. Ze moest vandaag via Milaan naar Charleroi vliegen met Ryanair. Maar haar vlucht is geschrapt. Zonder dat ze daar bericht van kreeg.

Pas over vijf dagen nieuwe vlucht

“We hebben kunnen inchecken zondag”, zegt ze. “We hebben onze gegevens aangevuld, onze boarding pass gekregen en afgedrukt en toch zien we dat we niet kunnen vliegen. We hebben meer dan een uur in de rij gestaan, om dan te horen dat de eerste vlucht richting Charleroi over vijf dagen was. En dat Ryanair enkel maar ging tussenkomen voor de eerste nacht die we hier gingen moeten blijven.”

Maar vijf dagen langer blijven is voor Sien geen optie. Ryanair kan haar niet helpen en dus moet ze het dan maar zelf oplossen. “We hebben ondertussen via de gsm zelf vluchten opgezocht en een vlucht kunnen boeken om vier uur naar Londen. Om dan vanaf Londen naar Schiphol te vliegen om dan vanaf Schiphol deze avond om half elf nog minstens drie uur naar huis te moeten rijden.”