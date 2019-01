Ryanair overweegt routes te schrappen en minder personeel aan te werven AW

21 januari 2019

13u23

Bron: Belga 0 De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair gaat "alle aspecten" van haar activiteiten tegen het licht houden. Mogelijk worden verlieslatende routes en basissen geschrapt, komen er minder vliegtuigen bij en wordt er minder aangeworven. De maatschappij wil ook contracten met luchthavens en leveranciers heronderhandelen.

Dat staat in een interne nota van de budgetvlieger, die het agentschap Bloomberg kon inkijken. "Het zijn erg moeilijke tijden voor luchtvaartmaatschappijen in Europa, met al vele slachtoffers deze winter", zo zegt directeur personeelszaken Eddie Wilson in de nota aan het personeel. Hij verwijst naar vijf maatschappijen die sinds midden 2018 zijn opgedoekt. "Ryanair is gebouwd om deze tegenwind te overleven, maar alleen als we onze efficiëntie blijven verbeteren en de kosten verlagen.”



Mogelijke maatregelen zijn het inhuren van deeltijdse of tijdelijke werknemers en basissen die enkel tijdens het hoogseizoen geopend zijn, zo staat nog in de brief. Ryanair zegt dat het de komende maanden zal overleggen met werknemers en vakbonden in de landen die getroffen zouden kunnen zijn.

Winstwaarschuwing

De interne nota werd verstuurd nadat de lowcostmaatschappij vrijdag een tweede winstwaarschuwing in vier maanden had bekendgemaakt. De waarschuwing is het gevolg van overcapaciteit in Europa, waardoor de prijzen van tickets onder druk staan.

Het aandeel Ryanair ging vanmorgen tot 4 procent hoger op de beurs van Dublin nadat de interne memo was gelekt. Vrijdag, na de winstwaarschuwing, had het aandeel het laagste punt in vier jaar bereikt.