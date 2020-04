Ryanair opnieuw op vingers getikt voor prijsbeleid JG

23 april 2020

11u19

Bron: Belga 0 Luchtvaartmaatschappij Ryanair wordt opnieuw op de vingers getikt voor de manier waarop ze haar prijzen afficheert. Dat blijkt uit een arrest van het Europees Hof van Justitie.

De Italiaanse regulator legde in 2011 al boetes op omdat Ryanair bij de eerste weergave van een prijs geen rekening hield met btw, kosten voor online check-in en kosten voor het gebruik van bepaalde types kredietkaarten. Ryanair ging in beroep en in die procedure werd het Europees Hof van Justitie om een standpunt gevraagd.

Het Hof stelt nu dat een luchtvaartmaatschappij van bij de eerste weergave van de prijs rekening moet houden met belastingen en toeslagen als die te voorzien en onvermijdbaar zijn. Als er een mogelijkheid is om gratis in te checken, moet de toeslag voor bijvoorbeeld online check-in niet onmiddellijk worden weergegeven. Als die mogelijkheid er niet is, moet dat wel.