Ryanair neemt nieuwe topman aan "opdat problemen zoals tijdens herfst zich nooit zullen herhalen" FT

18u46 0 REUTERS Onder meer op de luchthaven van Stansted, Londen, werden tal van vluchten naar Europese bestemmingen geschrapt. Ook Brussels South Airport (Charleroi) was bij de grootste slachtoffers. Ryanair heeft deze avond de komst van Peter Bellew aangekondigd. Hij ruilt zijn directeursfunctie bij Malaysia Airlines in voor een functie als Chief Operations Officer (COO) bij de lowcostmaatschappij. Zijn belangrijkste missie: zich bezighouden met de inroostering van piloten, want dat probleem leidde sinds begin september tot tal van geannuleerde vluchten. "Zoiets mag zich nooit meer herhalen", klinkt het.

Bellew zal verantwoordelijk gesteld worden voor alle Ryanairvluchten en alle grondoperaties, maar richt zich specifiek op de piloten, hun opleiding en loopbaanontwikkeling.



Ryanair wil zo het hoofd bieden aan de duizenden geannuleerde vluchten die sinds begin september meer dan 300.000 passagiers troffen. Het imago van de Ierse lowcostmaatschappij heeft immers een flinke deuk gekregen nadat bleek dat het bedrijf vluchten moest schrappen wegens een personeelstekort. Piloten dienden voor het eind van dit jaar hun vakantiedagen op te nemen, Ryanair gaf uiteindelijk toe dat het een puinhoop had gemaakt van de werkroosters.

200 miljoen passagiers

CEO van Ryanair, Michael O'Leary, nam Bellew mee aan boord "omdat hij stiptheid hoog in het vaandel draagt". "We zijn verheugd dat Peter terugkomt naar Ryanair. Hij werkte eerder in ons 'operationsteam'. Peter weet als geen ander hoe het bedrijf werkt en hoe we onze groei kunnen handhaven. Zijn belangrijkste troef: stiptheid ten behoeve van onze klanten en onze mensen. Peter zal een belangrijke transformatie leiden in de manier waarop we onze piloten belonen. Én hij zal hun werkomgeving en carrière in de komende jaren verbeteren terwijl we de vloot uitbreiden naar 600 vliegtuigen."



Rynair wil ook het aantal passagiers de lucht injagen, tot ongeveer 200 miljoen per jaar.



Michael Hickey, de huidige COO, nam begin oktober ontslag.