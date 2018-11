Ryanair mag piloten Eindhoven niet overplaatsen naar buitenland AV

01 november 2018

12u32

Bron: Belga 0 De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair heeft zonder goede reden besloten dat de basis op Eindhoven Airport dichtgaat en mag de Nederlandse piloten daarom niet overplaatsen naar het buitenland. De rechter in het Nederlandse Den Bosch heeft dat vandaag bepaald in een kort geding. Het cabinepersoneel had de zaak aangespannen vanwege de plotselinge sluiting van de basis van de Ierse prijsvechter op het Eindhovense vliegveld.

Volgens de rechter heeft Ryanair zijn bevoegdheid misbruikt door de sluiting van de basis aan te kondigen. De bedrijfseconomische redenen voor de sluiting zijn niet aangetoond. Het heeft er volgens de rechter alle schijn van dat het besluit tot sluiting is genomen als sanctie voor twee stakingen.

Na het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe cao legden de piloten van Ryanair in augustus het werk voor het eerst neer. Na de eerste staking kregen de medewerkers een brief dat de basis in Eindhoven sluit als er nog een keer zou worden gestaakt.

Eind september volgde een nieuwe staking en enkele dagen laten kondigde de luchtvaartmaatschappij de sluiting van de basis aan vanaf 5 november, inclusief de overplaatsing van de piloten.

Volgens de rechter heeft Ryanair geen rekening gehouden met de ingrijpende gevolgen voor de piloten. Ze mogen niet worden overgeplaatst, moeten worden doorbetaald en de luchtvaartmaatschappij moet zorgen dat ze genoeg vlieguren kunnen maken.

In een reactie heeft Ryanair al laten weten dat het in beroep gaat tegen de uitspraak. De basis van budgetluchtvaartmaatschappij in Eindhoven gaat volgende week gewoon dicht en een uitspraak van de rechter in kort geding doet daar niets aan af, stelt het Ierse bedrijf.

Lokale arbeidsrecht

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) en zijn collega’s uit Nederland, Luxemburg, Duitsland en Italië dringen er bij luchtvaartmaatschappij Ryanair op aan overal het lokale arbeidsrecht toe te passen. België bereikte al een principeakkoord met de Ierse prijsvechter, maar Peeters wil “solidair zijn met andere landen door als één stem aan te dringen op de toepassing van het lokale arbeidsrecht.”

Ryanair past ten laatste vanaf 31 januari volgend jaar de Belgische arbeidswetgeving toe op zijn personeel in ons land. De vakbonden en directie tekenden daar vorige week een akkoord voor.