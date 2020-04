Ryanair houdt grootste deel van vloot tot eind mei aan de grond Belga

03 april 2020

12u15 3 Ryanair, de grootste lowcostluchtvaartmaatschappij van Europa, gaat minstens tot einde mei het grootste deel van haar vloot aan de grond houden, zo maakte ze vrijdag in Dublin bekend. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is het luchtverkeer wereldwijd in elkaar gestuikt.

In maart halveerde het aantal passagiers bij Ryanair tot 5,7 miljoen. Voor het hele vorige boekjaar, dat einde maart afliep, lieten de passagierscijfers wel nog een plus zien van vier procent, tot 149 miljoen. Dat is wel lager dan de prognose van 154 miljoen passagiers.

Door de strenge lockdownmaatregelen van heel wat landen in de strijd tegen de coronapandemie houdt Ryanair het grootste deel van haar vloot aan de grond. Slechts twintig toestellen per dag, of zo'n één procent van het voorziene aantal, vliegen nog rond.