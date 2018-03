Ryanair-cabinepersoneel in Portugal plant staking op Pasen kg

27 maart 2018

14u23

Bron: Belga 0

Het cabinepersoneel van Ryanair dat in Portugal gevestigd is, wil drie dagen staken rond Pasen. Een stakingsaanzegging werd dinsdag bevestigd. Het cabinepersoneel eist dat de Ierse budgetvlieger de Portugese arbeidswet respecteert.

De staking is voorzien op 29 maart en 1 en 4 april, meldt de Portugese vakbond van het cabinepersoneel in de burgerluchtvaart (SNPVAC). Concreet is een stakingsaanzegging ingediend voor de zowat 360 stewards en stewardessen.

Ryanair weigert om de Portugese wetgeving te respecteren, klinkt het bij de vakbond. Het bedrijf wil de Ierse wetgeving laten gelden, en legt de nadruk op sancties voor afwezigheid bij ziekteverlof of druk om de verkoop aan boord te verhogen. Volgens de vakbond hebben eerdere gesprekken met de directie niets opgeleverd.

Ryanair kampte de voorbije maanden met sociale onvrede in verschillende Europese landen. Eind vorig jaar ging het bedrijf overstag en begon het vakbonden te erkennen, na stakingsdreigingen van de piloten in Italië, Ierland en Portugal. Die acties verhoogden de druk op het bedrijf, dat toen geconfronteerd werd met een pak geannuleerde vluchten door een foute vakantieplanning voor de piloten.