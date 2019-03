Ryanair biedt British Airways ‘Geografie voor Dummies’ aan nadat piloot per ongeluk in Edinburgh landt (en krijgt nadien zelf volle laag) LH

26 maart 2019

16u58

Bron: The Independent 0 Ryanair heeft British Airways via Twitter bij wijze van grap hulp aangeboden nadat een piloot van de Britse luchtvaartmaatschappij per ongeluk naar de Schotse Edinburgh was gevlogen in plaats van Düsseldorf. “Hé, British Airways, we hebben een cadeau voor je”, werd op Twitter gepost bij een foto van de omslag van het boek ‘Geografie voor Dummies’.

De grap kwam nadat een vliegtuig van British Airways gisteren onbedoeld een flinke omweg had gemaakt. De vlucht moest eigenlijk in het Duitse Düsseldorf landen, maar kwam terecht in Edinburgh, Schotland. De passagiers werden zich pas bewust dat ze in het verkeerde land arriveerden toen het toestel al aan de landing begon. Toen de piloot werd ingelicht, kwam die - spreekwoordelijk - uit de lucht vallen.

Via het officiële Twitteraccount van British Airways werd de post van Ryanair meteen beantwoord met “Niemand is perfect. Lolly.” Maar nadien kreeg Ryanair zelf de volle laag. Verschillende mensen posten variaties op de ‘dummies’-grap. Met ‘Klantenservice voor Dummies’ en ‘Arbeidswetgeving voor Dummies’ werd duidelijk verwezen naar de volgens sommigen gebrekkige service en het sociaal conflict dat vorig jaar uit de hand liep bij de Ierse lagekostenmaatschappij.

“Hoeveel vraag je aan British Airways voor dat boek want je mag het niet gratis weggeven”, vroeg iemand anders zich nog af. Nog een andere Twitteraar wees erop dat een piloot van Ryanair in januari zelf “een vergissing” maakte. Een vliegtuig uit Londen zou toen geland zijn in het Roemeense Timisoara in plaats in het Griekse Thessaloniki.