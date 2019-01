Ryanair bereikt akkoord met Spaans personeel, bonden blazen staking volledig af ttr

09 januari 2019

10u36

Bron: belga 0 Er is een akkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel van Ryanair in Spanje. De stakingsoproepen voor 10 en 13 januari worden ingetrokken, zo melden de vakbonden Sitcpla en USO vandaag.

De twee bonden vertegenwoordigen ongeveer 1.800 stewardessen en stewards van Ryanair in Spanje. Het akkoord garandeert volgens hen "een stabiele werkgelegenheid en betere arbeidsomstandigheden". Ook zal de Spaanse wetgeving worden toegepast in de arbeidscontracten en niet langer de Ierse.

De bonden hadden initieel drie stakingsdagen gepland. De eerste, die normaal gisteren zou plaatsvinden, was eerder al afgeblazen omdat er nog onderhandelingen liepen. Spanje is de op twee na grootste markt van Ryanair. De Ierse lowcostmaatschappij heeft er 13 van haar 89 basissen.



Ryanair bereikte de voorbije maanden akkoorden met piloten en/of cabinepersoneel in onder meer België, Ierland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.