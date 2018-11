Ryanair-basis Eindhoven vanaf vandaag gesloten, piloten “bereidwillig thuis” kg

05 november 2018

12u20

Bron: Belga 0 De zestien piloten die door Ryanair voor het blok zijn gezet, zitten momenteel volgens pilotenvakbond VNV "bereidwillig thuis". Geen van de piloten is ingegaan op het aanbod van de Ierse prijsvechter tot "vrijwillige" overplaatsing. Daarvoor hadden ze tot vrijdag 18 uur de tijd. Vanaf maandag heeft Ryanair zijn basis Eindhoven gesloten.

De Ryanair-piloten legden in augustus het werk voor het eerst neer. Vervolgens kregen de medewerkers een brief dat de basis in Eindhoven zou sluiten als er nog een keer zou worden gestaakt. Eind september volgde er desondanks een nieuwe staking, en enkele dagen later kondigde de luchtvaartmaatschappij de sluiting van de basis aan. De piloten zouden overgeplaatst worden.



Het cabinepersoneel spande daarop een kort geding aan tegen de Ierse prijsvechter en haalde zijn gelijk thuis. Volgens de rechter heeft Ryanair geen rekening gehouden met de ingrijpende gevolgen voor de piloten. Ze mogen niet worden overgeplaatst, moeten worden doorbetaald en de luchtvaartmaatschappij moet zorgen dat ze genoeg vlieguren kunnen maken. In een reactie heeft Ryanair al laten weten dat het in beroep gaat tegen de uitspraak.



Nu de basis in Eindhoven gesloten is, zitten de piloten thuis. Volgens de VNV zijn de piloten wel bereid iedere vlucht vanaf de luchthaven Eindhoven naar elders uit te voeren, maar in de roosters van Ryanair staan voorlopig enkel vluchten die aankomen in Eindhoven.