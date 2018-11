Ryanair-basis Eindhoven vanaf vandaag gesloten: 16 medewerkers ontslagen, piloten “bereidwillig thuis” kg

05 november 2018

12u20

Bron: Belga 0 Ryanair heeft zestien van de 98 cabinemedewerkers die vanaf luchthaven Eindhoven werkten, ontslagen. Ruim dertig medewerkers hebben onder protest ingestemd met de “vrijwillige” overplaatsing en nog eens zestien medewerkers hebben zelf aangegeven niet voor Ryanair te willen werken. Dat bevestigde vakbond FNV Luchtvaart. De zestien piloten die door Ryanair voor het blok zijn gezet, zitten momenteel volgens pilotenvakbond VNV "bereidwillig thuis".

Maandag heeft Ryanair zijn basis in Eindhoven gesloten, ondanks protest van personeel. FNV zegt nu naar de rechter te stappen. De vakbond wil dat het personeel volgens Nederlands recht wordt behandeld. Daarnaast wil de bond dat medewerkers die hebben ingestemd met de verhuizing, ruimschoots worden gecompenseerd.



“Staken betekent sluiten”

De Ryanair-piloten legden in augustus het werk voor het eerst neer. Vervolgens kregen de medewerkers een brief dat de basis in Eindhoven zou sluiten als er nog een keer zou worden gestaakt. Eind september volgde er desondanks een nieuwe staking, en enkele dagen later kondigde de luchtvaartmaatschappij de sluiting van de basis aan. De ontslagen medewerkers zaten volgens FNV nog in hun proeftijd. Daardoor konden zij zonder opgave van reden worden ontslagen.



Volgens VNV is geen van de piloten ingegaan op het eerdere aanbod van de Ierse luchtvaartmaatschappij tot “vrijwillige” overplaatsing. Daarvoor hadden ze tot vrijdag 18 uur de tijd. De piloten hadden Ryanair al wel voor de rechter gesleept. Die oordeelde dat de piloten alleen vluchten vanaf Eindhoven hoefden uit te voeren. In de roosters van Ryanair staan nog wel vluchten naar Eindhoven, maar die vangen allemaal elders aan.

Stakers zitten “bereidwillig thuis”

Nu de basis in Eindhoven gesloten is, zitten de piloten thuis. Volgens de VNV zijn de piloten wel bereid iedere vlucht vanaf de luchthaven Eindhoven naar elders uit te voeren, maar in de roosters van Ryanair staan voorlopig enkel vluchten die aankomen in Eindhoven.