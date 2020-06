Ryanair annuleert geen vluchten vanwege quarantaine van en naar UK JTO

08 juni 2020

11u27

Bron: Belga 0 Ryanair gaat geen vluchten annuleren van en naar Groot-Brittannië, ondanks de nieuwe quarantainemaatregel die is ingegaan. Dat zegt topman Michael O'Leary van de Ierse luchtvaartmaatschappij.

Vanaf vandaag moet iedereen die Groot-Brittannië in wil, na aankomst eerst twee weken in quarantaine. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat reizigers het coronavirus naar het land brengen nadat ze in het buitenland besmet zijn geraakt.

De quarantainemaatregel treft alle internationale aankomsten, inclusief die van terugkerende Britten. Vanaf juli vliegt Ryanair dagelijks duizend keer op plekken zoals Portugal, Spanje, Italië en Griekenland. Volgens O'Leary zitten de vliegtuigen vol met Britten die zich niets aantrekken van de nieuwe regels. “Ze weten dat het onzin is”, aldus O'Leary.

Ryanair, de grootste budgetmaatschappij van Europa, overweegt samen met onder meer British Airways een rechtszaak aan te spannen tegen de quarantainemaatregelen. Mensen die de regels overtreden riskeren een boete van 1.000 pond, ongeveer 1.117 euro.