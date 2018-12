Ryan (7) verdient 22 miljoen dollar per jaar door speelgoed te testen en nu is hij de best verdienende YouTube-ster Karen Van Eyken

03 december 2018

20u04

Bron: Business Insider, Forbes, YouTube 3 Kleine Ryan was fan van een andere ‘speelgoedtester’ op YouTube en dat wilde hij ook. Zijn ouders stemden toe en het bleek een zeer lucratieve beslissing te zijn. De Amerikaanse jongen (7) harkt de miljoenen binnen en is nu zelfs uitgeroepen tot de best verdienende YouTube-ster in de prestigieuze lijst van Forbes.

Vorig jaar stond hij nog op de achtste plaats, maar nu heeft hij dus de koppositie beet na een onwaarschijnlijk succes als het enige kind in de lijst van best verdienende YouTubers - die voornamelijk uit gamers bestaat. Zo wist Ryan op een jaar tijd 22 miljoen dollar (ruim 19 miljoen euro) te verzamelen. Een jaar eerder ging het nog om 11 miljoen dollar (bijna 10 miljoen euro). Een verdubbeling dus.

Het begon allemaal in maart 2015 toen de jongen aan zijn ouders vroeg om zelf speelgoed te testen en daarvan filmpjes te maken. In juli 2015 ging een video van Ryan viraal en dan was het hek helemaal van de dam. Het filmpje (zie hieronder) haalde meer dan 900 miljoen views.

Ryan (zijn achternaam en woonplaats blijven geheim om zijn privacy te beschermen) is ondertussen bijna vier jaar bezig met wat hij het allerliefste doet op zijn eigen YouTube-kanaal ‘Ryan ToysReview’: speelgoed uitpakken en testen. En dat loopt als een trein. Zijn YouTube-kanaal telt 17 miljoen abonnees en sinds begin dit jaar heeft hij ook een eigen speelgoedlijn in samenwerking met Walmart. Zijn filmpjes genereerden in totaal al 26 miljard views.

Nu heeft Forbes bekendgemaakt dat hij de best verdienende YouTube-ster is. Zijn moeder is verantwoordelijk voor het kanaal en is daar fulltime mee bezig. Zijn ouders zetten al dat geld opzij zodat Ryan en zijn broers en zussen later kunnen studeren. Is Ryan het testen van speelgoed op een gegeven moment beu, dan stopt het, beweren zijn ouders. Maar de hele familie heeft tegen dan een geweldig appeltje voor de dorst.