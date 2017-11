Ryan (28) verkoopt producten uit de supermarkt door op Amazon. Het brengt hem 8 miljoen per jaar op avh

Bron: CNBC 0 videostill Ryan schuimt Walmart af op zoek naar koopjes. Een smartphone en een opslagplaats, meer had de 28-jarige Ryan Grant niet nodig om een miljoenenbusiness op te richten. De Amerikaan verkoopt producten uit supermarkt Walmart door op Amazon en harkt intussen miljoenen binnen.

Ryan Grant uit Minneapolis zette zijn eerste stappen in de business door handboeken te verkopen op de universiteit. Daarna ging hij aan de slag als boekhouder, maar al snel besefte hij dat die job niet geschikt voor hem was. "Ik wou een job waarin ik mijn eigen tijd kon verdelen”, vertelt Ryan aan CNBC. Dankzij zijn lumineuze idee kwam die droom uit.

Ryan vergelijkt op zijn smartphone de prijzen van Walmart met die op de ‘Amazon Seller’-app. Vervolgens laat hij producten in grote hoeveelheden verschepen om ze vervolgens via Amazon weer van de hand te doen. Aangekochte producten stockeert hij tijdelijk in een opslagruimte van 67 m².

Ondertussen heeft Ryan al werknemers in dienst. Hij blijft zijn strategie bijwerken om een zo groot mogelijke winst te genereren. De ondernemer verwacht tegen het einde van het jaar 8 miljoen dollar (6,9 miljoen euro) te verdienen. Het grootste deel van de winst investeert hij opnieuw, maar Ryan keert zichzelf wel jaarlijks 60.000 dollar (52.000 euro) uit.

Walmart zet alle zeilen bij om de online dominantie van Amazon te doorbreken. Maar zolang het de prijzen niet naar hetzelfde niveau kan trekken, blijft Ryan grof geld verdienen.