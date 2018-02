Rwandese politie schiet vijf Congolese vluchtelingen dood voor VN-gebouw KVE

23 februari 2018

18u41

Bron: Belga 6 De Rwandese politie heeft vijf Congolese vluchtelingen doodgeschoten na dagenlange protesten tegen een vermindering van de voedselpakketten voor het gebouw van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) in Kigali. De demonstraties van ongeveer 500 vluchtelingen uit buurland Congo, die van hun opvangkamp naar de Rwandese hoofdstad waren gestapt, werden donderdag grimmiger en gewelddadiger, aldus de politie.

"Gewelddadige demonstranten gewapend met stenen, stokken en metalen projectielen vielen de politie aan en verwondden zeven agenten", zei Theos Badege, woordvoerder van de Rwandese federale politie, vrijdag in een verklaring. "We betreuren dat er 20 betogers werden verwond en vijf van hen zijn bezweken aan hun verwondingen", klinkt het.

De meeste vluchtelingen zijn inmiddels naar hun kamp teruggekeerd. De UNHCR verklaarde vandaag "geschokt en getroebleerd te zijn" over het verlies van de vijf mensenlevens en "dat het gebruik van buitensporig geweld tegen wanhopige vluchtelingen onaanvaardbaar is". "Een gebrek aan fondsen bemoeilijkt de humanitaire operaties in Rwanda, en nu met dodelijke gevolgen", aldus de UNHCR in een communiqué.