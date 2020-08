Rwanda vraagt aan Frankrijk uitlevering van genocideverdachte HLA

26 augustus 2020

17u23

Bron: Belga 0 De Rwandese regering heeft Frankrijk gevraagd om een genocideverdachte die in dat land al decennia ondergedoken zit, uit te leveren. Dat heeft een woordvoerder van de Rwandese justitie woensdag verklaard. De verdachte, Aloys Ntiwiragabo, werd ontdekt door de Franse nieuwssite Mediapart. Die achterhaalde dat hij in een buitenwijk van Orleans woont.

Het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR) beschrijft Ntawiragabo als een van de architecten van de genocide waarbij in 1.994 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's werden gedood. "Hij is een van de architecten van de genocide en zijn proces zal belangrijk zijn, omdat het een gevoel van gerechtigheid zal geven aan de overlevenden", zei de woordvoerder van aanklager Justin Nkusi.

Nkusi zei dat zijn regering een internationaal arrestatiebevel heeft uitgevaardigd voor de 71-jarige Ntiwiragabo.

Het uitleveringsverzoek voor Ntawiragabo komt amper drie maanden nadat een andere vermoedelijke genocide-architect, Felicien Kabuga, werd gearresteerd in de buurt van Parijs op 16 mei. Kabuga, die al 25 jaar ondergedoken zat, wordt beschuldigd van het helpen financieren van de genocide.



Een rechtbank in Parijs beval dat hij moest worden overgedragen aan het Internationale Restmechanisme voor Straftribunalen, dat de openstaande zaken behandelt nadat het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda in 2015 werd opgeheven.