Ruzie tussen stewardessen eindigt voor de rechter: "Voor de ogen van alle passagiers sleepte ze me aan mijn sjaal door het gangpad"

12 november 2018

00u11

Bron: Dallas Times, Fox News 0 Een ruzie tussen twee stewardessen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines is voor de rechter geëindigd nadat de ene vrouw de andere voor de ogen van alle passagiers aan de sjaal van haar uniform door het gangpad gesleept zou hebben. Dat meldt Dallas News.

Een ruzie tussen twee stewardessen liep uit de hand tijdens een vlucht in juni 2016, waarna Laura Powers Kathy Ida Wolfe fysiek zou hebben aangevallen. Volgens de klacht die Wolfe indiende tegen haar collega, zou die haar “nagels op een kwaadaardige manier in mijn arm geduwd hebben en de deur van een drankentrolley expres tegen mijn arm hebben geslagen.” De vrouw zou haar ook aan haar sjaal door de gang gesleept hebben.

De 56-jarige Powers, die al sinds 1985 stewardess is voor American Airlines, zou Wolfes “sjaal gegrepen hebben, terwijl ze me verstikte en me voor de ogen van de passagiers door de gang sleepte”, zo staat te lezen in de klacht. Wolfe eist nu een schadevergoeding van 1,4 miljoen dollar.

Geen onderzoek

De vrouw zegt na de aanval de normale procedure gevolgd te hebben, waarbij ze de kapitein van de vlucht en het overige cabinepersoneel op de hoogte bracht van de aanval. “Ik heb de aanval ook gemeld aan de politie gemeld nadat American Airlines geen onderzoek opende en geen actie ondernam om mijn veiligheid te garanderen”, klinkt het verder in de klacht.

Wolfe en haar advocaat weigerden verder elk commentaar, net als Powers en haar raadsman. Een woordvoerder van American Airlines laat weten dat hij geen commentaar kan geven op de zaak, maar dat “American ernaar streeft een werkomgeving te creëren waarin alle medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen.”