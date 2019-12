Ruzie tussen jonge Belgen en Nederlanders escaleert in wilde achtervolging in Breda Roel Kuiler - Matthias Van den Bossche

01 december 2019

13u21

Bron: BN De Stem 2 Een ruzie tussen een vijftal jonge Belgen en twee Nederlanders is zaterdagnamiddag volledig geëscaleerd in de stad Breda (Noord-Brabant). Twee auto's achtervolgden elkaar in Breda en achteraf bleek dat in een van de auto's een verboden slagwapen lag. In de wagen zat mogelijk ook een vuurwapen. Zeven verdachten zijn aangehouden door de politie.

De politie ontving rond 16.30 uur meerdere meldingen van een gevaarlijke achtervolging door Breda. Een Belgisch en een Nederlands voertuig zouden elkaar achtervolgen en hierbij elkaar ook daadwerkelijk raken.

Uiteindelijk stopte de achtervolging nabij het Stationsplein. De inzittenden vluchtten vervolgens een hotel binnen. Een 20-jarige Belg sprak enkele boa-handhavers (ongewapende stadswachten die iemand in de boeien mogen slaan, red.) aan. Zij zagen dat onze landgenoot een ploertendoder (een soort gummiknuppel met een met een loden kop; in Nederland en in ons land verboden, red.) en een mogelijk vuurwapen bij zich droeg, waarop hij voor alle veiligheid in de boeien werd gezet. Bij aankomst van de politie nam zij de verdachte over.

Twee mannen uit Roosendaal (19 en 20 jaar) werden eveneens aangehouden. De twee beschadigde auto’s en de twee wapens zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het is op dit moment onbekend of het een daadwerkelijk vuurwapen betreft.

Niet veel later verschenen nog vier Belgen (in de leeftijd van 20 tot en met 22 jaar) op het politiebureau in Breda. Zij gaven aan bij de ruzie betrokken te zijn. De politie hield ook hen aan als verdachten. Waarom er een ruzie is ontstaan, met daaropvolgend een achtervolging, is op dit moment niet duidelijk. Hier doet de politie onderzoek naar.