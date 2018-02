Ruzie tussen directie en artsen in kliniek: al weken geen operaties

15 februari 2018

Bron: De Limburger

Een ruzie tussen directie en artsen in een privaat uitgebate kliniek in Maastricht is wel heel hoog opgelopen. Door het conflict worden in de Reinaert Kliniek al weken geen operaties meer verricht. Dat schrijft de Nederlandse krant De Limburger.