Ruzie over uitvaart oud-president Robert Mugabe, familie wil andere rustplaats Redactie

11 september 2019

21u53

Bron: ANP 0 Het lichaam van Robert Mugabe is aangekomen in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. Het vliegtuig met de stoffelijke resten van de omstreden oud-president vertrok eerder vandaag uit Singapore. Over zijn laatste rustplaats is een conflict losgebarsten tussen zijn familie en ZANU-PF, de politieke partij waar Mugabe decennialang leider van was.

De voormalige president ligt de komende dagen opgebaard op zijn landgoed in Harare. De begrafenis moet zondag plaatsvinden in het nationale stadion in de hoofdstad, maar onduidelijk is nog waar Mugabe zijn laatste rustplaats krijgt.

De regering en ZANU-PF willen dat hij begraven wordt in Harare op de plek waar de nationale helden liggen die streden tegen de verdrijving van het koloniale regime. De familie Mugabe wil dat hij in het familiegraf bij zijn eerste echtgenote Sally wordt bijgezet.

Mugabe overleed vorige week op 95-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de Aziatische metropool. Hij had zich daar laten behandelen aan kanker. Zijn gezondheidstoestand was slecht sinds hij in 2017 opzij was gezet door het leger.