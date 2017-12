Ruzie over Engelse vossenjacht laait weer op Bob van Huët

17u31

Bron: AD.nl 0 REUTERS De jagers van de Old Surrey Burstow and West Kent Hunt kregen vandaag gezelschap van Nigel Farage. De toch altijd al emotionele discussie over de traditionele vossenjacht is weer helemaal losgegaan in Engeland. Zo’n 300 jachtpartijen werden vandaag gehouden in het hele land. Deels werden dat protestbijeenkomsten van conservatieve plattelanders die zich verraden voelen door premier May.

De Conservatieve regeringsleidster beloofde tijdens de laatste verkiezingscampagne terug te zullen komen op het in 2004 door Labour ingevoerde verbod op traditionele jachtpartijen - waarbij de opgejaagde vos aan het einde door honden wordt verscheurd. Labourleider Jeremy Corbyn bevestigde dit weekend dat zijn partij tegen deze 'wrede en barbaarse praktijken' blijft. Corbyn twitterde dat premier May de jachtwet niet mocht herroepen, zoals al enige dagen wordt gesuggereerd in de media.

May beloofde tijdens de verkiezingscampagne een zogeheten ‘free vote’ toen haar Conservatieven nog een uitgebreide meerderheid hadden in het parlement. Maar na de laatste verkiezingen is de voorsprong enorm geslonken en moet May het doen met een minderheidsregering. En met tussen dertig en vijftig Conservatieven die – net als Labour – faliekant tegen de vossenjacht zijn, zou de premier nu weinig zin hebben in nog een riskante stemming. De toestanden rond Brexit houden de gemoederen al genoeg bezig onder haar intern verdeelde Conservatieven.

Dat valt slecht bij haar achterban. In de Daily Telegraph meldde de voorzitter van de machtige Countryside Alliance dat May velen tegen zich in het harnas joeg. Volgens barones Ann Mallalieu had de weerstand tegen vossenjacht niets te maken met het zorg om het welzijn van dieren maar ‘met haat’ van mensen die anderen hun pleziertje niet gunde. Ze zette zo de oude klassenstrijd weer op scherp. Nigel Farage, de leider van het nationalistische UKIP, deed enthousiast mee aan een vossenjacht. Hij wil afschaffing van het verbod.

AFP Er is de afgelopen jaren al vaker geprotesteerde tegen plannen het verbod op de vossenjacht terug te draaien.

Volgens een recente peiling denkt 85 procent van de Britten dat de vossenjacht niet weer legaal moet worden. Ook op het platteland zijn steeds meer mensen tegen de traditionele jacht, zo blijkt uit een peiling van de League Against Cruel Sports. Vijf jaar gelden was 12 procent tegen de jacht, nu 81 procent. Terwijl de meeste jachtpartijen doorgingen – waarbij de honden een reukspoor volgen en geen levende vos – wilde een woordvoerder van premier geen commentaar geven op haar vermeende plannen. 'Het is pure speculatie.' Plannen om de wet opnieuw in stemming te brengen zijn er niet, benadrukte hij wel.