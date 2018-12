Ruzie om meisje in jongenskleedkamer: vader slaat voorzitter voetbaltoernooi ziekenhuis in Niels Dekker

22 december 2018

19u53

Bron: AD.nl 0 Een jeugdvoetbaltoernooi in het Nederlandse Zwijndrecht (provincie Zuid-Holland) is vanmiddag uit de hand gelopen. Een boze vader takelde de organisator van het evenement zo ernstig toe, dat die gewond is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Aanvankelijk repten bezoekers over de mishandeling van een scheidsrechter. Dat kwam doordat het slachtoffer vanmiddag door een gebrek aan arbiters ook zijn scheidsrechterstenue had aangetrokken. Volgens een woordvoerder van voetbalvereniging Pelikaan, één van de vijf deelnemende clubs, lag de aanleiding voor de mishandeling echter niet op het veld.

De voorzitter van de Jeugdcommissie Gezamenlijke Zwijndrechtse Voetbalverenigingen (JGZV), die het jaarlijks toernooi organiseert tijdens de kerstperiode, ontdekte een meisje in één van de kleedkamers van de sportzaal Develhal. Het ging vermoedelijk om de vriendin van één van de spelertjes.

Omdat het kind niet in de kleedkamer mocht zijn, stuurde hij haar weg. "Hij gaf haar de keuze om op de tribune te gaan zitten, maar ze weigerde de kleedkamer te verlaten. Uiteindelijk heeft hij haar buiten gezet.”

Kort lontje

Het meisje ging naar huis, waarop korte tijd later haar vader de sporthal betrad. De boze man stapte op het slachtoffer af en mepte finaal hem in elkaar. “Hij heeft hem letterlijk het ziekenhuis in getrapt”, zegt de woordvoerder. “Duidelijk iemand met een kort lontje.”

De politie rukte massaal, met zes politiebusjes, uit naar de hal. Agenten wisten de verdachte direct in de boeien te slaan en af te voeren naar het politiebureau.

De toegetakelde voorzitter werd afgevoerd met de ambulance naar het ziekenhuis met nog onbekende verwondingen.

Mede-organisator en collega Kevin Bijkerk van JGZV noemt het wrang dat het jeugdtoernooi juist nu wordt ontsierd door zo'n heftig incident. “We hebben nog nooit zo'n goed toernooi gehad. Voorgaande jaren gebeurde er altijd wel iets op het veld, maar dit jaar helemaal niets.”

Volgens Bijkerk kreeg zijn collega van de agressieveling niet eens de kans om zijn kant van het verhaal te vertellen. De man mepte er direct op los. De politie zal in het onderzoek nagaan wat zijn dochter hem thuis heeft verteld.

“Maar het meisje had in de kleedkamers niets te zoeken. We geven dat overal aan. Met het oog op diefstal zijn alleen spelers en trainers welkom in de kleedkamers.’

Het toernooi is direct gestaakt en mensen moesten de hal verlaten. Volgens de woordvoerder is besloten dat het JGVZ-toernooi maandag weer wordt hervat.

Vandaag speelde de oudere jeugd wedstrijden tegen elkaar. Het ging om confrontaties tussen de elftallen van jongens onder 15 en onder 17 jaar.