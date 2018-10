Ruzie om lichaam Franco: familie wil gebalsemde resten nieuw graf geven in kathedraal Madrid, tegenstanders vrezen extreemrechts bedevaartsoord KVDS

27 oktober 2018

09u43

Bron: AP 2 Een beslissing van de Spaanse regering om de resten van Franco op te graven uit zijn mausoleum op 50 kilometer van Madrid en een minder opvallende rustplaats te geven, zou wel eens een averechts effect kunnen hebben. Nazaten van de dictator willen hem nu opnieuw begraven in de kathedraal midden in de Spaanse hoofdstad. En die plaats zou volgens tegenstanders kunnen uitgroeien tot een waar bedevaartsoord voor mensen met extreemrechtse sympathieën.

De beslissing van de centrumlinkse regering kwam er eerder dit jaar. Doel was om eindelijk komaf te maken met het spook van de generaal. Het lichaam zou uit zijn graf worden gehaald in de Vallei van de Gevallenen, waar ook 34.000 andere slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog begraven liggen, en elders ondergebracht. Zijn aanwezigheid werd immers als “ongepast” beschouwd “in de westerse democratie die ontstond nadat hij gestorven was in 1975”. (lees hieronder verder)

Maar de nazaten van Franco grepen in. Zij bleken meer dan 2 decennia geleden een grafkelder gekocht te hebben in de crypte van de kathedraal van Madrid. “Voor ongeveer 30.000 euro”, volgens een bron binnen de Kerk. De dochter en schoonzoon van Franco kregen er al hun laatste rustplaats, maar er is nog plaats “voor één en misschien wel twee lichamen”, zo klinkt het.





De kathedraal is een toeristische trekpleister in de stad en sinds de familie van de generaal haar intenties kenbaar maakte, kwamen al heel wat nieuwsgierigen een kijkje nemen bij het anders onopvallende graf. Er werden zelfs verse bloemen neergelegd op de marmeren deksteen. (lees hieronder verder)

“Als de resten van Franco in de kathedraal eindigen, zal er een ongelofelijke bedevaart naar zijn graf ontstaan”, aldus Juan Chicharro van de Francisco Franco National Foundation, die een positief beeld van Franco promoot. “De Vallei van de Gevallenen kan je alleen bereiken met de wagen via de snelweg en je moet er flink wat files voor trotseren. Naar de kathedraal kan je makkelijk met de metro. Ik denk niet dat de regering beseft wat ze net gedaan heeft.”

Kinderen

Franco heerste 35 jaar als dictator over Spanje, van 1939 tot aan zijn dood in 1975. Zijn regime wordt onder meer verantwoordelijk geacht voor de ontvoering van duizenden kinderen en het onderdrukken van mensen die andere politieke ideeën hadden. (lees hieronder verder)

Leden van de Spaanse regering lieten intussen al verstaan dat de deadline van eind dit jaar om het lichaam van Franco op te graven, niet meer geldt. Er zouden ook onderhandelingen gepland zijn om de 9 kleinkinderen van de generaal te overtuigen voor een minder opvallende begraafplaats te gaan. De El Pardo-begraafplaats bijvoorbeeld, waar de vrouw van Franco sinds 1988 rust.

Legaal

Als de familie haar plan echter doorzet, lijkt daar niet veel tegen te beginnen te zijn. Zeker niet vanuit legaal standpunt. “Net als bij elke andere christen heeft de familie het recht om de man te begraven waar zij wil”, aldus aartsbisschop van Madrid kardinaal Carlos Osoro.

Meer over Franco