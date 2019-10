Ruzie loopt uit de hand in Berlijns station: man onder aankomende metro geduwd

KVDS

30 oktober 2019

10u07

In de Duitse stad Berlijn is een ruzie in een metrostation afgelopen nacht dramatisch afgelopen. Een van de betrokkenen werd onder een aankomende metro geduwd en overleefde dat niet. De politie is een moordonderzoek gestart, zo meldt ze zelf op Twitter.