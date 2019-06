Ruzie in Javaanse bus leidt tot ongeval met 12 doden Redactie

17 juni 2019

10u30

Bron: AD 0 Zeker twaalf mensen zijn om het leven gekomen door een busongeval op Java, Indonesië. 43 passagiers raakten gewond.

Het ongeval op de tolweg van Jakarta naar Cirebon gebeurde volgens de politie toen een passagier ruzie kreeg met de chauffeur en het stuur wilde overnemen. Bij het ongeval werden meerdere voertuigen geraakt, waaronder twee personenbusjes, meldt nieuwssite Antara News.



De ruziënde passagier raakte ernstig gewond. Het is onbekend of de chauffeur het ongeval heeft overleefd. “Het dodental bedraagt tot nu toe 12", verklaarde het hoofd van politie Rudy Sufahriadi. De gewonden werden overgebracht naar een lokale ziekenhuizen in Cirebon en Majalengka.