Ruzie in Britse Labourpartij na verpletterende verkiezingsnederlaag

16 december 2019

15u37

Bron: Belga 1 Buitenland Na de verpletterende verkiezingsnederlaag lopen de spanningen binnen de Britse Labourpartij hoog op. Het prominente parlementslid Emily Thornberry sleept haar voormalige collega Caroline Flint voor de rechter, bericht Sky News. Die zou over haar hebben gelogen.

Flint verloor bij de verkiezingen na 22 jaar haar parlementszetel. Ze deed vervolgens haar beklag over de brexitstrategie van haar partij. Flint beschuldigt partijprominent Thornberry ervan tegen een andere parlementariër te hebben gezegd: “Ik ben blij dat de kiezers in mijn district niet zo dom zijn als die van jou.”

Die beschuldiging is Thornberry, de zogeheten schaduwminister van Buitenlandse Zaken van haar partij, volledig in het verkeerde keelgat geschoten. “Mensen mogen me de volle laag geven, dat kan ik wel hebben als ze de waarheid spreken”, reageerde ze. “Maar ze mogen geen onzinverhalen over me verspreiden. Als ze dat doen, dan stap ik naar de rechter.”

Labour verloor bij de verkiezingen tientallen zetels en zoekt komend jaar een opvolger voor partijleider Jeremy Corbyn. Thornberry wordt gezien als mogelijke kandidaat.