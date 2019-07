Ruzie escaleert: vrouw “onthoofd”, eigen dochter verdacht van moord ses

21 juli 2019

12u58

Bron: ABC Australia, Belga 2 Een Australische jonge vrouw wordt ervan verdacht haar moeder te hebben vermoord tijdens een uit de hand gelopen ruzie. Volgens lokale media zou de moeder zijn onthoofd. Dat alles gebeurde in het bijzijn van een vierjarige jongen, die volgens ABC Australia een familielid zou zijn.

De Australische politie vond het lichaam van de 57-jarige Rita Camilleri zaterdagnacht in haar huis in Sydney. Haar 25-jarige dochter werd gearresteerd in de voortuin van de buren, waar ze volgens plaatselijke media het hoofd van haar moeder had neergelegd. De politie beschreef de gebeurtenis als “een van de meest afschuwelijke” waar ze ooit getuige van was. Verdere details werden niet vrijgegeven.

De moordverdachte verscheen vandaag via videolink voor de rechtbank van Parramatta. “Ik kan mijn vingers nog steeds niet bewegen, ik heb doodsangsten uitgestaan”, verklaarde de dochter tijdens de hoorzitting. Daarna werd ze overgebracht naar het ziekenhuis, waar artsen haar medische toestand zullen beoordelen. De vrouw had zelf aangedrongen op medische hulp.

De vierjarige jongen werd na de feiten overgebracht naar het ziekenhuis voor een wonde aan zijn hoofd. Hij wordt opgevangen door zijn familie. De agenten die het lichaam vonden, worden bijgestaan door psychologen.