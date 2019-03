Rutte wil Nederlands klimaatakkoord bijsturen: CO2-heffing voor bedrijven en burgers ontzien TT

13 maart 2019

17u15

Bron: Belga 0 Alle inkomensgroepen in Nederland zouden er op achteruitgaan als het klimaatakkoord volledig wordt uitgevoerd. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. De gemiddelde Nederlander zou tot een half procent aan inkomen verliezen tegen 2030 en zelfs 1,5 procent met de effecten van het energiebeleid erbij, zo blijkt. Maar premier Mark Rutte kondigde vanmiddag aan dat hij de burgers zoveel mogelijk wil ontzien door de lasten op de energierekening te verlagen. Voor de bedrijven zou er een “verstandige” heffing op CO2-uitstoot komen.

Uit berekeningen van het Planbureau in Nederland blijkt dat de zogenaamde “middeninkomens” het meeste zouden verliezen als het concept-klimaatakkoord volledig wordt uitgevoerd. Zij zouden een half procent inkomen moeten inleveren. Ook gepensioneerden en alleenverdieners gaan er door de klimaatplannen van de Nederlandse regering gemiddeld een half procent op achteruit.

Als ook het energiebeleid in rekening wordt gebracht, zijn vooral de lage inkomenscategorieën de dupe, berekende het Planbureau. Zij zouden tot 1,8 procent verliezen tegen 2030, terwijl de hoogste inkomens slechts 0,8 procent kwijt zijn.



Het Planbureau gaat bij zijn berekeningen uit van een scenario waarbij mensen hun gedrag onvoldoende aanpassen. Daarnaast zouden ook bedrijven de klimaatkosten voor een groot deel doorrekenen aan de consument. Maar de berekeningen van het Planbureau krijgen ook kritiek, omdat sommige plannen nu eenmaal vaag zijn en de gevolgen dus moeilijk in te schatten.

Burgers ontzien

De regering-Rutte moet het klimaatakkoord tegen eind volgende maand definitief goedkeuren. De premier liet nu alvast verstaan de burgers te willen ontzien, door de lasten van de energierekening te verlagen. Bedrijven zouden dan weer extra moeten ophoesten, via de heffing op de uitstoot van CO2.

De energierekening mag niet teveel bij de huishoudens terechtkomen, klonk het. De industrie zal een grotere bijdrage moeten leveren om ervoor te zorgen dat in 2030 de uitstoot met 49 procent is teruggebracht ten opzichte van 1990. “We willen de rommel die we hebben veroorzaakt niet doorschuiven naar de volgende generatie”, aldus Rutte. De bedoeling van de CO2-heffing is ervoor te zorgen de klimaatdoelen te halen, maar wel zo dat bedrijven niet naar het buitenland vertrekken. “Je wil niet dat bedrijven weggaan”, aldus Rutte. De opbrengst van de belasting zal dienen voor vergroening van de industrie.

GroenLinks, de Socialistische Partij SP en de sociaaldemocratische PvdA waren voor een CO2-heffing, terwijl het rechtsliberale VVD en het christendemocratische CDA tegen waren omdat die bedrijven met hogere lasten zou opzadelen.