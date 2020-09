Rutte tegen voetbalsupporters: “Gewoon je bek houden” Redactie

21 september 2020

14u57

Bron: AD.nl 10 Minister-president Mark Rutte ziet niet in waarom voetbalsupporters zich niet zouden kunnen houden aan de coronaregels, die onder meer voorschrijven dat zij hun stem niet mogen verheffen in het stadion. “Gewoon je bek houden als je daar zit, naar de wedstrijd kijken en niet schreeuwen’’, aldus de premier. “Dat is te doen.’’

Tijdens de tweede speelronde in de eredivisie afgelopen weekeinde hielden voetbalsupporters zich lang niet overal aan de regels. “Dat is heel dom’’, vindt Rutte. “Want zo krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op.’’

VVD-fractieleider in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff toont meer begrip voor supporters die zich te veel lieten gaan, maar waarschuwt de fans ook. “Als voetbalsupporter weet ik dat het heel lastig is in het stadion om je te beheersen. Maar als dit doorgaat, is de consequentie dat we straks niet meer naar het voetbal kunnen.’’



PvdA-leider Lodewijk Asscher is niet te spreken over het taalgebruik van Rutte. “Regel het testen, het bron- en contactonderzoek, neem regionaal effectieve maatregelen, breng je crisiscommunicatie op orde en je hoeft mensen niet uit te schelden”, twittert hij.

Premier Rutte heeft geen enkel geduld voor juichende voetbalsupporters: 'je moet gewoon je bek houden.' pic.twitter.com/cT7U4A90vQ Marieke v/d Zilver(@ mvdz_) link

Onder andere Feyenoordfans hebben het gistermiddag niet altijd even nauw genomen met het schreeuw- en zangverbod. De Rotterdamse eredivisieclub erkent dat de fans zo nu en dan hoorbaar waren in de wedstrijd tegen FC Twente en gaat evalueren hoe het zo gekomen is. Volgens een woordvoerder van Feyenoord was het in de Kuip niet erger dan elders: “Dit is bij deze wedstrijd niet anders geweest dan bij andere wedstrijden tijdens deze en ook de vorige speelronde. De vraag is of je deze vormen van emotie rond een wedstrijd volledig kunt uitbannen.’’

Onderzoek

Het overtreden van het schreeuw- en zangverbod kan nadelig uitpakken voor de supporters. Wie de aanvullende veiligheids- en/of hygiënevoorschriften van het RIVM overtreedt, riskeert een stadionverbod van drie maanden. Over nut en noodzaak van de ‘roep alleen zachtjes hoera’-regel lopen de meningen uiteen. Feyenoord gaat de komende weken zelf rond thuiswedstrijden grootschalig onderzoek doen naar wat nu echt de kans op besmetting is in de buitenlucht van een stadion.

Persconferentie

Premier Mark Rutte waarschuwde vrijdag op de persconferentie over corona dat de burgemeesters ingrijpen als het misgaat met het aantal besmettingen. “Maar wat wij willen bereiken is dat we als volwassenen met elkaar in gesprek zijn in Nederland, ook zeggen ‘joh laat het zover nou niet komen’.” Hij wees er vrijdag op dat het virus dit voorjaar niet onder controle werd gebracht door streng handhaven. “Maar omdat we ons toen realiseerden hoe belangrijk het is om ons aan de regels te houden.”

