Rutte over uithaal naar België: "Had die opmerking niet hoeven maken" Robbe van Lier

15u11

Bron: AD 0 ANP De Nederlandse minister-president Mark Rutte heeft voor de Nederlandse pers verklaard dat hij de felbekritiseerde opmerking over ons land "niet had hoeven maken." In de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting bij onze noorderburen, had Rutte gezegd dat "als Nederland de belasting niet afschaft, het België achterna gaat."

"Als Nederland de belasting niet afschaft, gaat het België achterna. We zien in België wat er gebeurt als je de bakens niet op tijd verzet", had Mark Rutte vorige week gezegd naar aanleiding van de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting in Nederland. "België heeft nog maar één internationaal opererend bedrijf over: InBev. De rest is weg. En ze hadden er heel veel. Dat heeft enorme effecten op de werkgelegenheid", zei Rutte nog.

"Onaanvaardbaar en gevaarlijk"

Die opmerking kwam Rutte op heel wat kritiek te staan. Zo noemde de woordvoerder van premier Charles Michel (MR) Rutte "heel slecht geïnformeerd" en zei vice-premier Kris Peeters (CD&V) dat de opmerking "onaanvaardbaar en gevaarlijk" was. "België afschilderen als een economische woestijn, is enkele bruggen te ver", reageerde Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Vanmiddag kwam Rutte voor de Nederlandse pers nog even terug op die uitspraak. "Inhoudelijk vrees ik dat het feit klopte”, houdt Rutte voet bij stuk. "Maar die opmerking had ik niet zo hoeven maken en dat heb ik ook tegen mijn Belgische collega gezegd.” Excuses waren volgens Rutte evenwel niet aan de orde.

Rutte heeft contact gehad met de Belgen, die boos op hem waren. ‘Ik had die opmerking niet hoeven maken’ pic.twitter.com/GniAiMifcO — Laurens Kok (@lwmkok) November 15, 2017