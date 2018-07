Rutte ontvangen door Trump: "Relatie met Nederland is beter dan ooit" HR

02 juli 2018

20u56

Bron: ANP 20 Premier Mark Rutte is ontvangen door de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Het is het eerste bezoek van Rutte aan Trump. " De relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland is beter dan ooit'', aldus Trump.

De internationale handel, een van de heetste hangijzers in de betrekkingen met de Verenigde Staten, kwam na de aankomst van Rutte vrijwel meteen ter sprake. Trump kondigde aan dat ,,we dicht bij het sluiten van een paar goede handelsdeals zijn, althans: eerlijke handelsdeals. Eerlijke handelsdeals voor onze belastingbetalers, onze werknemers en onze boeren.'' Nu zijn die vaak de dupe van de handel met onder andere de Europese Unie, vindt Trump.

Rutte wil de handel juist stimuleren en wees erop dat die honderdduizenden banen oplevert in de VS en Nederland. Zijn doel is ,,om dat nog te verhogen''. Rutte stelde dat ,,er zoveel mogelijkheden zijn voor de VS en Nederland om meer te doen'' om elkaars economie en veiligheid te versterken, en daarvoor zijn wederzijdse investeringen juist noodzakelijk en goed.

WHO

De ontvangst leek al meteen op een woordenwisseling uit te draaien toen Trump overleg aankondigde met de EU over de onenigheid over handel en invoerrechten, die dreigt uit te lopen op een handelsoorlog. Trump verzekerde dat daar ,,iets positiefs uitkomt'', of de VS en de EU er nu uitkomen of niet. Maar die laatste afloop kan ,,niet positief'' zijn, wierp Rutte onmiddellijk tegen.

Trump nam de gelegenheid te baat om een waarschuwing af te geven aan de Wereldhandelsorganisatie, die zijn protectionistische koers afwijst en vrijhandel juist wil bevorderen. Als die de VS slecht blijft behandelen, dan zal hij ingrijpen, zei hij, zonder nadere toelichting.

Rutte kwam maandagavond even na achten (onze tijd) aan bij de ambtswoning van de Amerikaanse president. Die begroette hem bij aankomst en nam hem mee naar zijn kantoor, het Oval Office. Voor het onderhoud had Trump een klein uur uitgetrokken.