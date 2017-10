Rutte is geen kandidaat voor voorzitterschap Europese Raad KVE

Premier Mark Rutte is niet beschikbaar om voorzitter te worden van de Europese Raad. Rutte verklaarde dat in een uitzending van de NOS.

In het geruchtencircuit wordt Rutte genoemd als mogelijke opvolger van de huidige Europese president Donald Tusk. Maar de premier liet weten die functie niet te zullen aanvaarden, ook niet als bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier Angela Merkel of de Franse president Emmanuel Macron daarop zouden aandringen.



Rutte wil deze kabinetsperiode, die in principe loopt tot maart 2021, afmaken en blijft daarna premier zolang het kabinet demissionair is. Rutte sluit zelfs een vierde periode als premier niet uit.