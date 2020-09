Ruth Bader Ginsburg als eerste vrouw en jood opgebaard in Capitool LH

25 september 2020

19u50

Bron: Belga 3 Het lichaam van Ruth Bader Ginsburg, de overleden rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof, ligt sinds vrijdagochtend opgebaard in het Capitool, het parlementsgebouw, in Washington.

Ginsburg is de eerste vrouw en de eerste persoon van joodse afkomst die de eer te beurt valt. In de Amerikaanse geschiedenis zijn slechts een dertigtal mensen opgebaard in het Capitool.



Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, ging een ceremonie voor. Onder meer rabbijn Lauren Holtzblatt stak een lofzang af over Ginsburg.



Waar veel Democratische parlementsleden aanwezig waren op de plechtigheid, ontbraken zowat alle Republikeinse.

Het lichaam van de overleden rechter lag woensdag en donderdag opgebaard in het Hooggerechtshof. De progressieve rechter, die vorige week op de leeftijd van 87 jaar overleed aan kanker, zou volgende week in besloten kring op Arlington National Cemetery begraven worden.