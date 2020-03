Rusthuisbewoners spelen levensechte versie van gezelschapsspel: hilariteit verzekerd Michelle Desmet

25 maart 2020

11u07

Bron: CNN, New York Post 0 In een rusthuis in Wales maken de bewoners tijdens de coronamaatregelen er het beste van. De zorgkundigen zorgen tussendoor voor wat entertainment en dat mag je gerust letterlijk nemen. Aanschouw een levensecht gezelschapsspel.

Nu de bewoners van het rusthuis geen direct contact meer mogen hebben met familie en vrienden, kwam het personeel op het creatieve idee om een levensecht gezelschapsspel te spelen.

Bewoners spelen het nijlpaard

“Het mag eens iets spannender zijn voor de bewoners dan quizzen, sporten, knutselworkshops en koken”, vertelt Michelle Williams, algemeen directeur van het Bryn Celyn rusthuis in Wales. “Uiteraard is iedereen op zijn hoede voor het coronavirus, maar we proberen er het beste van te maken” gaat ze verder.

Eenmaal de lijm gedroogd was en de quizvragen allemaal gesteld waren, was het tijd voor iets nieuws: Hungy Hungy Hippos, bij ons gekend als Hippo Hap. De bewoners namen, vanuit hun rolstoel, de rol van het nijlpaard op zich, met een doos aan een bezemsteel geknutseld stonden ze in de aanslag om te jagen op kleurrijke ballen. De hilariteit spatte eraf, dat vertelt het filmpje dat viraal ging via de facebookpagina van het rusthuis.