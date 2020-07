Rusthuisbewoners imiteren iconische albumcovers David Bowie en Queen Michelle Desmet

13 juli 2020

12u39

Bron: Twitter, The Independent 0 De coördinator van een rusthuis in Noord-Londen kwam met enkele creatieve bezigheden op de proppen om de bewoners te entertainen. Ze imiteerden enkele iconische albumcovers, van David Bowie tot Michael Jackson. Het resultaat is verrassend.

Bewoners van het rusthuis Sydmar Lodge vermaakten zich op een vernieuwende manier door typerende albumcovers na te bootsen van verschillende artiesten. Onder andere Queen, Bruce Springsteen en Taylor Swift passeerden de revue.

“Outside the box”

Robert Speker, coördinator van het rusthuis, staat gekend om zijn unieke en fantasierijke ideeën waarbij hij de inwoners “outside the box” laat denken. Ze imiteerden onder andere ‘Aladdin Sane' van David Bowie, ‘1989' van Taylor Swift en ‘Bad’ van Michael Jackson.

“Ouderen zijn al een lange tijd het slachtoffer van de lockdown. Het is mijn missie om ze een aangename tijd te laten beleven”, vertelde Speker over zijn creatieve project. Hij matchte de bewoners zorgvuldig met de artiesten om de gelijkenis zo groot mogelijk te houden.

Viraal

Nadien publiceerde hij de foto’s op Twitter die in een mum van tijd viraal gingen. De reacties zijn lovend: “Dit doet me denken aan mijn 97-jarige grootmoeder die me vertelde dat ze zich 18 jaar voelt, geweldig!”

Na de massale aandacht besliste het rusthuis om een fundraising op poten te zetten om de activiteiten van de bewoners te financieren. Het project bracht al 500 pond (zo’n 550 euro) op.