Russische zussen die vader vermoordden na jarenlang misbruik, zijn geen moordverdachten meer

31 januari 2020

10u51

De drie Russische zussen die twee jaar geleden hun vader vermoordden na jarenlang misbruik, zijn geen moordverdachten meer. Dat zeggen hun advocaten aan Russische media. Justitie beschouwt hun daad toch als zelfverdediging. De zusjes, die een celstraf van twintig jaar riskeerden, zijn in Rusland het symbool geworden van de strijd tegen huiselijk geweld.

Jarenlang werden Maria, Angelina en Kristina fysiek, verbaal en seksueel misbruikt door hun vader Mikhail Khachaturyan, een maffioso in Moskou. Toch werden de meisjes beschuldigd van moord nadat ze hun vader in 2018 om het leven brachten. De oudste spoot pepperspray in zijn gezicht, de middelste sloeg hem op het hoofd met een hamer en de jongste stak een mes recht in zijn hart. In totaal had de man dertig steekwonden.

Er hing de oudste twee zussen een celstraf van twintig jaar boven het hoofd. Maria, de jongste zus, was ontoerekeningsvatbaar verklaard. Gezien haar jonge leeftijd kon ze volgens justitie “de impact van haar daden niet inschatten”. De meisjes waren op het moment van de dodelijke vergelding 17, 18 en 19 jaar. Mensenrechtenactivisten van overal ter wereld en vele Russen reageerden misnoegd en bundelden de krachten om de meisjes vrij te krijgen. Meer dan 350.000 mensen ondertekenden een petitie voor hun vrijlating.

Zelfverdediging

Vandaag kwam het verlossende nieuws dat de drie zusjes geen moordverdachten meer zijn, zo meldden hun advocaten. Russische justitie beschouwt hun daad als zelfverdediging, waardoor de drie wellicht vrijuit gaan. “Justitie ziet het als een verdedigingsactie tegen de onwettige aanvallen van hun vader die hun leven en gezondheid in gevaar bracht”, klinkt het.

Uit het onderzoeksrapport bleek dat de vader van de meisjes zich gedroeg als een echte tiran. Ze moesten zich regelmatig uitkleden voor de ogen van hun vader, waarna ze hem moesten bevredigen. De man had naar eigen zeggen “last van zijn prostaat en hoopte de kwaal op die manier te kunnen genezen", zo stond in het rapport te lezen. Ook zei hij tegen een van de dochters dat hij “met haar zou trouwen” en dat ze “een kind van hem op de wereld moest zetten”. De meisjes werden voortdurend vernederd tijdens hun jarenlange lijdensweg.

In Rusland zijn er geen wetten die slachtoffers van huiselijk geweld beschermen. Daarom behandelt de Russische politie zulke klachten meestal als een ‘familiedispuut’, wat betekent dat het binnen de familie opgelost moet worden. Hetzelfde gebeurde bij het gezin Khachaturyan. De moeder van de drie meisjes alsook de buren van het gezin, klopten al eens aan bij de politie, maar daar werden ze gewoon naar huis gestuurd. De moeder was tijdens de moord trouwens niet aanwezig. Zij had Mikhail Khachaturyan verlaten waarop hij zijn dochters verbood om contact te hebben met hun moeder.