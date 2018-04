Russische zender geeft tips voor WOIII: "Sla water op in plaats van snoep" TK

13 april 2018

11u48

Ze liggen onder vuur voor de vergiftiging van ex-spion Sergei Skripal, en nu wordt er ook gedreigd met sancties tegen bondgenoot Syrië wegens chemische aanvallen. Kortom: Rusland gaat door een moeilijke periode en niet alle inwoners voelen zich even veilig. Tv-netwerk 'Rassiya-24 News' probeerde echter haar kijkers gerust te stellen... met tips over welke etenswaren je best opslaat in je schuilkelder.

De tv-zender schat de kans op een grote oorlog in de nabije toekomst redelijk hoog in. Een item over welk voedsel je best opslaat in een schuilkelder, leek hen dan ook geen overbodige luxe. "De voedselvoorraad die je nodig hebt op doomsday bevat veel items, maar het grote idee achter een noodstock is: 'minder snoep, meer water'", aldus de presentator.

De kijkers krijgen de raad om rijst in te slaan, omdat dat tot acht jaar bewaard kan worden. Ook havermout is een goed idee - dat blijft drie tot zeven jaar goed. Boekweit is dan weer te mijden. "Dat blijft maar een jaar eetbaar", klinkt het.

Water en de rest komt...

Verder raadt de zender ook aan om heel wat blikken in te slaan. "Je kan heel lang overleven op vlees uit blik, tot wel vijf jaar", aldus de opgetogen presentator. "Maar vis uit blik blijft niet langer dan twee jaar goed." Ook (poeder)melk, suiker en zout zijn aan te raden. "Maar pasta dan weer niet. Het lijkt een goed idee, maar professionele overlevers raden niet aan om dat mee te nemen in een schuilkelder."

Al deze zaken zijn echter nutteloos zonder het belangrijkste: water. Zonder water leef je maar een drietal dagen, dus dat moet in grote getale opgeslagen worden. "En laat daarbij de snoep achterwege. Glucose is een prima bron van energie, maar het veroorzaakt ook dorst. En water zal het belangrijkste levensmiddel worden in de schuilkelder."