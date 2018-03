Russische wetenschapper die naar eigen zeggen meewerkte aan programma 'novitsjok', gelooft niet dat Rusland achter vergiftiging zit kg

20 maart 2018

12u10

Bron: Belga 0 Een Russische wetenschapper zegt meegewerkt te hebben aan het chemische gif 'novitsjok', dat aan de basis zou liggen van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal in Salisbury. Toch gelooft de man niet dat Rusland achter de aanval zit, zo zegt hij in een interview met het Russische staatsnieuwsagentschap Ria-Novosti.

Officieel blijven de Russen erbij dat er geen onderzoeksprogramma met de naam 'novitsjok' heeft bestaan. De staatsmedia schuiven nu echter Leonid Rink naar voren, een wetenschapper die aan het programma zegt meegewerkt te hebben.

"Een grote groep specialisten ontwikkelde novitsjok in Moskou en Sjisjani: technici, toxicologen, biochemici, enzovoort", luidt het. "We zijn tot erg goede resultaten gekomen."

"Summum van domheid"

Rink gelooft echter niet dat Rusland achter de aanval tegen Skripal zit, zoals de Westerse mogendheden hebben verklaard. "De betrokkenen zijn nog allemaal in leven. Ofwel betekent dit dat het helemaal geen novitsjok was, ofwel was het niet goed voorbereid", zegt hij. "Schieten op een onbelangrijk individu met een raket van zo'n kaliber en hem niet eens raken, is het summum van domheid." Volgens de wetenschapper is de technologie achter novitsjok toegankelijk voor "gelijk welke ontwikkelde staat" of zelfs groot farmabedrijf. "Zo'n wapen ontwikkelen houdt niets in", klinkt het.

Bovendien willen de Britten geen staal van het gebruikte gif aan Moskou bezorgen. "Hoe hard specialisten ook proberen, de samenstelling zal altijd een beetje verschillen", aldus nog Rink. "Het zou makkelijk te bepalen zijn dat het gif niet in Rusland is gemaakt."