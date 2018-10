Russische veiligheidsdienst arresteert zes terroristen

26 oktober 2018

Agenten van de Russische veiligheidsdienst FSB hebben in de regio Moskou zes terroristen opgepakt die aanslagen wilden plegen in de hoofdstad. Ze werden volgens de staatsmedia aangestuurd door kopstukken van Islamitische Staat in Syrië.